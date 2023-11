افسران اتاق عملیات جنگ اسرائیل: انتظار چنین مقاومتی را نداشتیم

رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از افسران اتاق عملیات جنگ ارتش رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کردند: سطح جنگی میدانی و مقاومت حماس به مراتب بالاتر از آن چیزی است که ما در گذشته با آن روبرو بودیم. کاملا آشکار است که حماس خود را به خوبی برای این جنگ آماده کرده است.

تال لیو رام تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی معاریو هم فاش کرد: افسران ارشد نیروهای ذخیره ارتش که قبلا در غزه خدمت کردند و با این منطقه به خوبی آشنا هستند، گفته‌اند که توانمندی و مهارت‌های جنگی نیروهای حماس نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و به نظر می‌رسد که این جنبش طرحی دفاعی را از قبل برای تعامل با این سناریو (حمله زمینی) آماده کرده بود و این یعنی اینکه فروپاشی و نابودی این جنبش در این مرحله با وجود ترور شماری از فرماندهان میدانی آن بعید به نظر می‌رسد.

این اعتراف صهیونیستها در حالی است که نبرد سنگینی میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در چند محور در غزه ادامه دارد.

