گارلند در یک سخنرانی در «انجمن جنایات نفرت» گفت که این تهدیدات شامل خشونت، توهین و تبعیض است. او گفت که وزارت دادگستری به تعقیب مجرمان این تهدیدات متعهد است. گارلند به دستگیری پاتریک دای، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه کورنل، به دلیل تهدید به کشتن یا زخمی کردن یهودیان در دانشگاه اشاره کرد. دای به اتهام تهدید به خشونت دستگیر و متهم شد.

گارلند گفت که وزارت دادگستری هیچ تحملی در قبال خشونت یا تهدیدات خشونت ناشی از یهودستیزی یا اسلام هراسی ندارد. او گفت: «من ترس، سرخوردگی و انزوایی را که بسیاری از شما در چند هفته گذشته احساس کرده‌اید، احساس می‌کنم. من می‌خواهم یک اصل اصلی این وزارت دادگستری را تکرار کنم: هیچ فرد و هیچ جامعه‌ای در این کشور نباید در ترس از خشونت ناشی از نفرت زندگی کند.»

رئیس دانشگاه «کرنل» در ایالت نیویورک، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از افزایش «تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه دانشجویان یهودی این دانشگاه» خبر داد و اعلام کرد که مقامات امنیتی را در جریان گذاشته است. مارتا پولاک در این بیانیه گفته است که «تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه دانشجویان یهودی این دانشگاه به هیچ وجه قابل تحمل نیستند و ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که فرد یا افرادی که آنها را ارسال کرده‌اند بر اساس قانون مجازات می‌شوند.

شبه‌نظامیان حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند در ۱۵ مهرماه با انجام چندین حمله تروریستی در خاک اسرائیل، دستکم ۱۴۰۰ نفر را کشتند که بیشترشان غیرنظامی بودند. این گروه شبه نظامی در این حملات همچنین بیش از ۲۰۰ نفر را به گروگان‌ گرفتند.

در واکنش به این حملات تروریستی، دولت اسرائیل علیه حماس و گروه‌های شبه‌نظامی حامی حماس اعلام جنگ کرد. در سه هفته گذشته درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه‌های ستیزه‌جویی فلسطینی ادامه داشته و از جمعه گذشته حملات زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه نیز آغاز و در روزهای اخیر شدت گرفته است.شهلا آراسته از هشدار سناتورهای آمریکا در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن گزارش می‌دهد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: اف‌بی‌آی: جنگ در خاورمیانه احتمال حملات تروریستی علیه آمریکا را شدت بخشیده استکریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» هشدار داد که جنگ اسرائیل و حماس در خاورمیانه، تهدیدهای تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در خاک ایالات متحده ر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: ۲۰ مرکز آموزشی یهودیان در پاریس تهدید به بمب‌گذاری شددر پی افزایش حس نفرت جهانی از صهیونیست‌های سراسر جهان پس از جنایت اخیرشان علیه مردم غزه، ۲۰ مرکز آموزشی یهودیان در پاریس تهدید به بمب‌گذاری و تخلیه شد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: پنتاگون به‌العربیه:مقرهای گروه‌های نیابتی ایران را در ارسال پیام به تهران هدف گرفتیمژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده «پنتاگون» در گفت‌وگوی اختصاصی با «العربیه» هدف از افزایش استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را «بازدا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تجمع مسلمانان گرجستان در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزهمسلمانان گرجستان امروز در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه تجمع و راهپیمایی کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آمریکا ۳۰۰ نیروی دیگر به غرب آسیا می‌فرستدسخنگوی پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده ۳۰۰ نیروی دیگر به غرب آسیا عزام می‌کند تا پشتیبان نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه باشند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: دستور رهبر کره شمالی برای کمک همه‌جانبه به مردم فلسطین و غزهبه گزارش شبکه شرق، رهبر کره شمالی در پی افزایش جنایت‌های اسراییل و اقدام کشورهای مختلف علیه این رژیم، دستور کمک همه‌جانبه به مردم فلسطین و غزه را صادر کرد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕