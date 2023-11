بنابراین گزارش، دارایی بانک‌ها کشور در خرداد سال 1400 بیش از 8460 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم طی دو سال گذشته بیش از 7000 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.نامه وزیر صمت به خاندوزی و فرزین درباره تعرفه صفر صادرات فرش دستباف

ISNA_FARSI: برق‌دار شدن ۱۵ هزار خانوار روستایی گلستان در دولت سیزدهمبا تلاش‌های دولت سیزدهم تعداد مشترکان برق در روستاهای گلستان در دو سال اخیر ۱۵ هزار خانوار افزایش یافت.

ISNA_FARSI: دو مدل تویوتای برقی جدید در راه بازارهای جهانیتویوتا سرمایه‌گذاری در کارخانه خودروهای برقی کارولینای شمالی را ۸ میلیارد دلار افزایش داد.

AA_PERSIAN: درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه سوم سال 13.1 درصد افزایش یافتدرآمد گردشگری ترکیه در دوره ژوئن تا سپتامبر سال جاری 20 میلیارد و 225 میلیون و 317 هزار دلار بوده است. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: تخصیص سرمایه در گردش ۲ میلیاردی به مجتمع کشاورزی سبز ملایررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تخصیص سرمایه در گردش دو میلیارد تومانی به مجتمع کشاورزی سبز ملایر در روستای جوزان خبرداد.

ISNA_FARSI: افزایش ۲۷ درصدی خطر ابتلا به زوال عقل با کاهش تنها یک درصد از خواب عمیقیک مطالعه جدید نشان داده است که در افراد بالای ۶۰ سال، کاهش خواب عمیق به میزان یک درصد در سال با افزایش ۲۷ درصدی خطر ابتلا به زوال عقل همراه است.

MASHREGHNEWS: اوجی: روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شودوزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: در راستای افزایش تولید نفت ما به عدد سه ملیون و چهارصد هزار بشکه در روز رسیده‌ایم.

