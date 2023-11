نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اخذ دستور وزیر ارتباطات خطاب به شرکت مجری طرح توسعه فیبر نوری کشور، اجرای این طرح در ملایر را کلید زد و ابراز امیدواری کرد در سال جاری شاهد اتمام آن باشیم. اجرای این طرح در شهرستان ملایر، سرعت اینترنت را تا ۸۰ برابر افزایش می‌دهد و در واقع یک زیرساخت مهم برای توسعه تکنولوژی و کسب و کارهای مختلف در آینده شهر ملایر به شمار می رود.

در مورد استقرار زیرساخت اینترنت و دسترسی به شبکه تلفن همراه در روستاهای واشان و رضوانکده که فاقد سایت هستند، دستور مساعد وزیر ارتباطات اخذ شد و 9 روستای ملایر که نیاز به ارتقای سطح اینترنت و تکنولوژی شبکه ارتباطی از 2G به 4G دارند، نیز در جریان ارتقاء قرار گرفتند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: تهرانی‌ها برای کاهش محسوس دما آماده باشند/ هوای تهران در روزهای آینده چگونه است؟استان تهران تا پنج روز آینده شاهد رگبار پراکنده، در پاره‌ای نقاط همراه با رعدوبرق و افزایش سرعت وزش باد، در ارتفاعات بالا دست و قله‌ها گاهی بارش پراکنده برف خواهد بود.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سود بانکی ترکیه صعودی شدسود خالص بخش بانکی ترکیه ۵۲.۵ درصد طی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر افزایش یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: میانگین سن بازنشستگی اعلام شد/ افزایش ۴۲ درصدی حقوق بازنشستگانبه گزارش شبکه شرق، میانگین حقوق حقوق‌بگیران پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به طور میانگین به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ابراز نگرانی آلمان از آزار فلسطینیان به دست شهرک‌نشینان صهیونیستوزارت خارجه آلمان امروز (دوشنبه) از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا در برابر شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست از مردم فلسطین حفاظت کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: بلینکن خواستار افزایش میزان کمک‌های بشر دوستانه برای غیرنظامیان غزه شدوزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، خواستار سرعت بیشتر و افزایش میزان توزیع کمک های بشر دوستانه به غیرنظامیان در نوار غزه شده است.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یکی از اهداف سفر به کرمان، کمک به رونق تولید استرئیس قوه قضائیه گفت: یکی از اهداف سفرم به استان کرمان برای رونق تولید است تا در جهت رفع موانع کسب و کار و افزایش تولید بتوانیم کمکی داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕