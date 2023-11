افزایش مشارکت در انتخابات منجر به کاهش قانون گریزی می شود

ناهیدی ادامه داد: امروزه جوامع علاقه بسیاری به ایفای نقش در صحنه های مختلف پیدا کرده اند اما در گذشته تعداد محدودی از افراد به دنبال تعیین نقش بودند که این علاقه به سرنوشت در انتخابات هم نمود بیشتری یافته است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه صدا و سیما نقش موثری در کمک به مشارکت حداکثری در انتخابات انجام داده است، گفت: برای هر حوزه انتخابیه یک شبکه تلویزیونی تعریف شده است تا با این اقدام هزینه های تبلیغاتی کاهش یابد و مردم با نخبگان نیز آشنا شوند.

مشکلات تولید کنندگان باید مرتفع شود/ لزوم راه اندازی حوزه قضایی در ۴۰ بخش استان کرمانرییس قوه قضاییه با اشاره به تفیض اختیاراتش به رئیس کل دادگستری کرمان گفت: این مساله در راستای حل مشکلات تولید کنندگان در کرمان انجام می شود.

درصدی از منابع پرداختی به بیمه‌ها به استان‌ها واگذار شوداستاندار فارس بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در زمینه انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم درصدی از منابع پرداختی به بیمه‌ها و محل مصارف آن‌ها به استان‌ها واگذار شود.

دمای هوای شیراز از هفته آینده کاهش می‌یابدمدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه از امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد در استان خواهیم داشت، گفت: از هفته آینده دمای هوای استان و شیراز کاهش خواهد داشت.

بارندگی شدید و آبگرفتگی خیابان‌ها در «میلان» ایتالیابارندگی شدید روز گذشته (سه شنبه) منجر به آبگرفتگی خیابان‌ها در چندین منطقه «میلان» شد.

کشت ۱۵۰۰ هکتار گندم در شهرستان زاهدانمدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: با توجه به روند کشت گندم در منطقه،پیش بینی می شود امسال حدود۱۵۰۰هکتار از اراضی زراعی شهرستان زاهدان زیر کشت گندم قرار گیرد.

تحلیلگر صهیونیست: نتانیاهو قربانی جنگ غزه خواهد شدیک تحلیلگر صهیونیست گفت: محبوبیت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به شدت کاهش یافته است.

