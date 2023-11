افزایش ۲۷ درصدی خطر ابتلا به زوال عقل با کاهش تنها یک درصد از خواب عمیق

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که مغز، پروتئین‌های سمی مرتبط با زوال عقل را در طول خواب عمیق پاکسازی می‌کند اما نقش خواب عمیق در ایجاد زوال عقل مبهم باقی مانده بود. اکنون، نتایج یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه موناش نشان می‌دهد که کاهش خواب عمیق با خطر زوال عقل در افراد بالای ۶۰ سال مرتبط است.

متیو پیس(Matthew Pase) یکی از نویسندگان این مطالعه می‌گوید: خواب عمیق، از بسیاری جهات از مغز پیر حمایت می‌کند و ما می‌دانیم که خواب، پاکسازی مواد زائد متابولیک از مغز را افزایش می‌دهد و باعث تسهیل پاکسازی پروتئین‌هایی که در بیماری آلزایمر تجمع می‌یابند، می‌شود. با این حال، تا به امروز، ما از نقش خواب عمیق در ایجاد زوال عقل مطمئن نبودیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که از دست دادن خواب عمیق ممکن است یک عامل خطر قابل تغییر برای زوال عقل باشد.

محققان ۳۴۶ شرکت‌کننده را انتخاب کردند که در دو مطالعه خواب شبانه در دوره‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ و ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ شرکت کرده بودند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۶۹ سال و حدود نیمی از آن‌ها(۵۲درصد) زن بودند. پیس گفت: ما از این مطالعات برای بررسی چگونگی تغییر خواب عمیق با افزایش سن و اینکه آیا تغییرات در درصد خواب عمیق با خطر زوال عقل در ۱۷ سال بعدی زندگی مرتبط است یا خیر، استفاده کردیم.

محققان دریافتند که به طور متوسط، میزان خواب افراد بین دو مطالعه کاهش یافته است که نشان می‌دهد پیری با از دست دادن خواب عمیق مرتبط است. در طی ۱۷ سال پیگیری، ۵۲ مورد زوال عقل در میان شرکت‌کنندگان تشخیص داده شد. با در نظر گرفتن سن، جنسیت، عوامل ژنتیکی، وضعیت سیگار کشیدن، استفاده از داروهای خواب، ضد اضطراب و داروهای ضد افسردگی، هر درصد کاهش خواب عمیق در سال با افزایش ۲۷ درصدی در خطر زوال عقل همراه بود.

