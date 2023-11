افتتاح ۱۱ پروژه مهم صنعت آب و برق در کردستان با اعتبار ۱۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های عظیم صنعت آب استان کردستان که عموماً دو دهه از آغاز عملیات اجرایی آن گذشته و در سال‌ها مسکوت مانده بود، گفت: در این زمینه می‌توان به پروژه آبرسانی به شهر بانه از سد عباس‌آباد اشاره کرد که و در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ ضرورت افزایش مخازن ذخیره آب شرب شهر بانه مطرح شد و احداث ساختمان سد عباس‌آباد جزو مصوبات سفر قرار گرفت که تا سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

وزیر نیرو در ادامه به دیگر پروژه‌های افتتاحی صنعت آب اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه اینکه استان کردستان یکی از مناطق مهم در شمال غرب کشور به شمار می‌رود، به‌منظور تأمین آب و برق سالم و پایدار هم‌وطنان ساکن در این بخش، در دور اول سفر ریاست‌جمهور پروژه‌های مسکوت مانده و مهم به پروژه‌های اولویت‌دار و تخصیص‌یافته تبدیل شد به‌طوری‌که تخصیص بودجه و اعتبار برای پیشبرد این پروژه‌ها ۱۸۳ درصد نسبت به دولت دوازدهم افزایش یافت.

محرابیان با اشاره به افتتاح پروژه آبرسانی به شهر بانه از سد عباس‌آباد برای جمعیت تحت پوشش ۲۲۳ هزار نفر، گفت: آبرسانی از مدول دوم تصفیه‌خانه شماره ۲ شهر سقز از سد چراغ ویس، بهره‌برداری از ۲۷۰۰ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی گاران، آبگیری سد مخزنی امیرآباد و افتتاح سد مخزنی چراغ ویس از دیگر پروژه‌های افتتاح صنعت آب در استان کردستان خواهد بود.

وزیر نیرو در ادامه به افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق با اعتبار ۲۵۱۰ میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی کردستان به کابل خود نگه‌دار ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

طبق اعلام وزارت نیرو، وی تصریح کرد: اکنون همه شبکه برق‌رسانی کردستان به طول ۵۴۵۰ کیلومتر به کابل خود نگه‌دار مجهز شده که با افزایش چشمگیر ضریب ایمنی شبکه برق استان همراه شده است.

