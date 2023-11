اعمال استانداردها حفظ سرمایه ملی را به همراه دارد

مشاور عالی ریاست و مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به عملکرد سازمان ملی استاندارد کشور اظهار داشت: یکی از مبانی اصلی توسعه، استاندارد است. بنابراین سازمان استاندارد باید در مسیر توسعه حرکت کند. در غیر این صورت در روش و منش آن اشکالاتی وجود دارد.

آقابابایی با تأکید بر اینکه تخصصی‌ترین و فنی‌ترین سازمان در کشور، سازمان ملی استاندارد است، تصریح کرد: این سازمان فراتر از حوزه دولت بوده و به تمامی قوا تعلق دارد به همین دلیل نیازمند تحول است. وی بیان داشت: هر سازمان باید یک روش نوین را بر اساس نیاز روز تدوین کند. بر این اساس سازمان ملی استاندارد نیز با پیروی از روش‌های نوین، برنامه تحولی را در پیش گرفته است و با توجه به شرایط باید هر روز پوست‌اندازی داشته باشد.

مشاور عالی ریاست و مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به عملکرد سازمان ملی استاندارد کشور تأکید کرد: عملکرد این سازمان با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد. مجموعه استاندارد عملکردی مؤثر برای نسل‌ها و جان مردم دارد، به همین دلیل عملکرد این مجموعه تنها اقدامات اداری نیست بلکه به لحاظ شرعی نیز اهمیت دارد.

آقابابایی ابراز داشت: استاندارد در موقعیتی ایستاده است که باید جانب تولیدکننده و مصرف کننده را مدنظر داشته باشد. البته حق مردم در اولویت قرار دارد و آنچه مردم خواهان آن هستند باید مورد تأکید قرار گیرد. بنابراین سازمان ملی استاندارد باید پیش از ورود هر کالایی به بازار، استاندارد آن را تدوین کند.

وی اضافه کرد: اگر استاندارد به تولید کمک نکند، عملاً مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد. استاندارد در فضاهای مختلف رویه سلبی یا ایجابی پیدا می‌کند و به دلیل همین اثربخشی در توسعه، نیازمند برنامه‌ریزی تحولی بر مبنای علم است. سازمان ملی استاندارد بر روی لبه علم حرکت می‌کند.

