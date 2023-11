اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد به بنزین تولیدی پالایشگاه شازند

آقابابایی تصریح کرد: اعطای این پروانه به پالایشگاه نشان می دهد که دولت به سلامت جامعه توجه دارد، از طرفی باید تولیدات سمت و سوی علمی داشته باشند و این امر قطعا کیفیتی که مدنظر مقام معظم رهبری است را محقق می کند.

آقابابایی گفت: نشان استاندارد به هیچ عنوان تزئینی نیست بلکه طبق کار پیچیده ای دریافت شده است. این نشان استاندارد، سرمایه گذاری خوبی برای پالایشگاه خواهد بود و حتما ارتقای کیفیت سلامت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در طول ۴۵ سال تحریم، پالایشگاه شازند مسیر پیشرفت را به خوبی پشت سر گذاشت، افزود: از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم، توجه به مسائل زیست محیطی است. قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، در ماده ۱۸ این قانون پیش بینی شده است که وزارت نفت مکلف است که ظرف سه سال در ارتباط با توزیع فرآورده های نفتی استاندارد اقدام کند و پس از سه سال نباید توزیع فرآورده ای که استاندارد آن اثبات نشده است انجام شود.

وی افزود: براساس قانون تقویت و توسعه استاندارد هر دستگاهی باید بابت صدور هر مجوزی پاسخگو باشد. پیرو این قانون، یک سری از دستگاه های اجرایی رتبه بندی شده اند و امروز از ۱۱ دستگاه اجرایی تجلیل می شود. وی افزود: این پالایشگاه ۱۸۰۰ تن LPG و ۴۵۰ تن پروپیلن تولید می کند، همچنین اقلامی چون بنزین پاک، گازوئیل یورو ۴، نفت سفید، سوخت جت و نفت کوره در شرکت تولید می شود. سوخت کشتیرانی در کشور نیز تنها و فقط در پالایشگاه شازند تولید می شود و فرآورده سالم تحویل کشور می شود.

مدیرعامل پالایشگاه شازند گفت: پالایشگاه یک صنعت ملی است، ممکن است نواقصی داشته باشد، اما قطعا نیازمند حمایت از سوی مجموعه استان هستیم. شرکت های خارجی در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ همراه پالایشگاه بودند، اما با وضع تحریم ها این شرکت را تنها گذاشتند و کارشناسان بومی و ایرانی در همین شرایط پالایشگاه را پیش بردند و حتی فاز دوم پالایشگاه بهره برداری شد. امروز بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز در داخل کشور تامین می شود، همچنین طی دو سال اخیر دو کاتالیست توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی تولید شده است.

