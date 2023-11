اعدام ۲ زندانی دیگر در ایران؛ ماه اکتبر در هر ۲ روز ۵ نفر به دار آویخته شدند

اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

سازمان حقوق بشر ایران هجدهم مهر امسال اعلام کرد طی سال جاری میلادی، دست‌کم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» نیز هر سال بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.

تورم آلمان در ماه اکتبر به ۳.۸ درصد کاهش یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

اقدام اسرائیل در روز سه‌شنبه نهم آبان به بمباران پی در پی اردوگاه پناهجویان فلسطینی در منطقه جبالیا در نوار غزه، با 6 بمب، که وزن هر کدام به یک تن می‌رسد،

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

منابع فلسطینی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند در پی ۲۳ روز حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۸۳۰۶ نفر به شهادت رسیده و ۲۱ هزار و ۴۸ تن نیز مجروح شدند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

سه فضانورد ماموریت «شنژو ۱۶» پس از گذراندن پنج ماه در ایستگاه فضایی این کشور، روز دوشنبه ۳۰ اکتبر به زمین بازگشتند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

آخرین تحولات ایران و جهان را در روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی در قالب خبرهای کوتاه در این صفحه دنبال کنید.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

رسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕