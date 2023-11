در ابتدای تابستان امسال، شرکت پیمانکاری که که با کمپانی تایسون برای تمیز کردن کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت مرغ قرارداد بسته بود، تقریباً ۹۱۰۰۰ دلار جریمه برای استخدام غیرقانونی شش کارگر زیر سن قانونی در یک مرکز تایسون در آرکانزاس پرداخت کرد.

ماریا روولکابا یکی از معترضان است. او ۱۶ سال در کارخانه فرآوری مرغ تایسون کار کرده و می‌گوید: این شرکت موظف به شفافیت و پاسخگویی به جامعه و کارگران و مصرف کنندگان در مورد شرایط کاری خاصی است که در این شرکت برقرار است.

قانون ایالت آرکانزاس کودکان زیر ۱۶ سال را از کار بیش از هشت ساعت در روز، بیش از شش روز در هفته و بیش از ۴۸ ساعت در هفته منع می‌کند. همچنین افراد زیر سن قانونی بعد از ساعت ۷ بعد از ظهر اجازه کار ندارند.

آنی اسمیت استاد دانشکده حقوق دانشگاه آرکانزاس که روی پدیده قاچاق انسان و استثمار نیروی کار زیر سن قانونی مطالعه می‌کند، ادعا می‌کند: کنار گذاشتن این الزام قانونی توسط قانون‌گذاران، رعایت قوانین کار ایالت را دشوارتر کرده است.

