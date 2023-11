اطلاعیه جدید وزارت صمت؛ صرفا انتخاب آقای سلاح ورزی ابطال شده است

لذا اتاق بازرگانی می‌بایست در اولین فرصت و از طریق هیات نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: وزیر صمت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی استعباس علی آبادی درباره سرانجام ماجرای انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و برکناری سلاح ورزی پرسید، گفت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هستکه اخیرا ابلاغ شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اطلاعیه وزارت صمت درباره مصوبه شورای‌عالی نظارتوزارت صمت در اطلاعیه‌ای درباره مصوبه شورای‌عالی نظارت در خصوص برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد که جریان انتخابات اتاق بازرگانی صرفا نسبت به انتخاب حسین سلاح‌ورزی باطل است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: افزایش آمار تلفات رژیم صهیونیستی به بالای ۱۵۰۰ نفر/ تعداد تلفات نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به ۳۱۵ نفر رسید/ مناطق اشغالی زیر آتش نیروهای مقاومت/ چند حمله زمینی صهیونیست‌ها دفع شد + عکس و فیلمبر اساس جدید ترین آماری که از سوی صهیونیست ها اعلام شده است، آمار کشته شدگان این رژیم به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پلمب ۸۱ بنگاه متخلف معاملات ملکی در لرستانمعاون نظارت و بازرسی سازمان صمت لرستان گفت: از ابتدای امسال تا اول آبان ماه ۸۱ واحد بنگاه متخلف معاملات ملکی در استان پلمب شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: سامان پدافندی جدید به نام شهید علی‌وردی نام گذاری شده استامیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره جزئیات رونمایی از آخرین سامانه موشکی وزارت دفاع گفت: سامانه پدافندی جدید به نام شهید علی‌وردی نام‌گذاری شده است و این سامانه پدافندی دارای بردبلند است و در زمان خودش جزئیات آن منتشر خواهد شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فهرست جدید کالاهای صهیونیستی اعلام و واردات آنها ممنوع می‌شودمعاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: فهرست کالاهای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی به‌زودی نهایی و تا هفته آینده به وزارت صمت ارسال می‌شود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕