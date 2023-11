بنابراین اتاق بازرگانی باید در اولین فرصت و از طریق هیئت نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.

ETEMADONLINE: وزیر صمت: نظرم درباره انتخابات اتاق نظر شورای عالی نظارت استعباس علی آبادی وزیر صمت درباره سرانجام ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری سلاح ورزی پرسید، گفت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هست که اخیرا ابلاغ شده است.

ETEMADONLINE: انتخابات اتاق بازرگانی مجددا برگزار خواهد شدبر اساس اعلام وزارت صمت، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد. به گزارش مهر، دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

