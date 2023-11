اطلاعیه وزارت صمت درباره انتخابات اتاق بازرگانی

در این اطلاعیه آمده است: «با عنایت به ابهامات و ایرادات وارده نسبت به انتخابات اخیر هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات واصله از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صلاحیت احدی از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورای‌عالی نظارت، در جلسه اخیر شورای مزبور با استناد به عدم تائید صلاحیت فرد منتخب مزبور، جریان انتخابات صرفاً نسبت به شخص یاد شده، باطل اعلام می‌شود.

لذا اتاق بازرگانی می‌بایست در اولین فرصت و از طریق هیأت نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: وزیر صمت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی استعباس علی آبادی درباره سرانجام ماجرای انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و برکناری سلاح ورزی پرسید، گفت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هستکه اخیرا ابلاغ شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سهم ۱۷ درصدی اصناف از تولید ناخالص داخلی/ نظر وزیر صمت درباره انتخابات اتاق بازرگانیوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حداقل ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است، گفت: نظر ما درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان چیزی است که شورای عالی نظارت اعلام کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: وزارت صمت: انتخابات اتاق بازرگانی ایران دوباره برگزار می‌شودآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: وزیر صمت هم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را تایید کردآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: وزیر صمت ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را تأیید کردبه گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی، گفت: نظر من همان رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است که اخیراً ابلاغ شده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: رسانه‌های دولتی: حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شدرسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕