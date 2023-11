به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر لزوم حضور پررنگ‌تر جهاد دانشگاهی در فعالیت‌های دانشگاه‌های استان، گفت: کارهای فرهنگی اغلب سلیقه‌ای انجام می‌شود، در حالی که ذائقه دانشجویان امروزی تغییر یافته و باید با بررسی‌های علمی برنامه‌های فرهنگی بر اساس ذائقه آن‌ها تنظیم و اجرا شود.

وی گفت: برنامه‌های فرهنگی که انسان را رشد ندهند، تاثیرگذار نخواهند بود و برای این‌که برنامه‌های فرهنگی تاثیر گذار باشند باید پشتوانه پژوهشی و علمی داشته باشند. کاه فروشان، با اشاره به فعالیت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در جهاددانشگاهی، اعلام آمادگی کرد از ظرفیت این مرکز برای سنجش ذائقه و نظرات دانشجویان و میزان اثرگذاری برنامه های فرهنگی استفاده شود.

علی اصغر فاتحی فر، رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان نیز با معرفی معاونت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان، به بیان زمینه‌های همکاری مشترک میان جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی سهند پرداخت. وی افزایش تعامل با دانشگاه‌های استان را رویکرد این سازمان عنوان کرد و از فعال سازی دفاتر جهاددانشگاهی در دانشگاه‌های صنعتی سهند، شهید مدنی و دانشگاه هنر اسلامی تبریز خبر داد.

وی تاکید کرد: توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در جهاددانشگاهی می‌تواند دانشگاه‌ها را در انجام رسالت خود یاری کند. در پایان این نشست، دکتر کاه‌فروشان با حضور در اتاق خبر خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا پاسخگوی سوالات خبرنگاران این خبرگزاری‌ها شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بهره‌گیری شهرداری از دانش و ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای پیشرفت مرکز لرستانسرپرست جهاد دانشگاهی لرستان خواستار بهره‌گیری شهرداری خرم‌آباد از دانش و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برای رشد و پیشرفت این شهر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح نمایشگاه مجموعه پوستر «طوفان الاقصی» در جهاد دانشگاهی گلستاننمایشگاه مجموعه پوستر «طوفان الاقصی» که از ایده تا طراحی محصولی از مرکز تولید محتوای معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گلستان است در ساختمان اداری این مرکز علمی افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمان زیست‌بوم نوآوری جهاد دانشگاهی شریفرئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از آغاز عملیات ساخت ساختمان زیست‌بوم نوآوری در این سازمان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صلح و سازش، در برنامه هفتم توسعهرئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: نقش سران طوایف در زمینه تحقق صلح و امنیت اجتماعی در جامعه مؤثر بوده و این کار خداپسندانه تاثیرات اجتماعی والایی در جامعه دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فعالان اقتصادی فارس از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کنندجعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس از صنعتگران و فعالان اقتصادی استان فارس خواست تا از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کرده تا با سهولت بهتری از خدمات گمرکی استفاده کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یافته‌های محققان دانشگاهی درباره سامانه‌های هیبرید با کاربرد در صنعت تجهیزات پزشکیمحققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بررسی عوامل مؤثر در خواص سامانه‌های هیبرید گامی در راستای توسعه صنعت تجهیزات پزشکی و همچنین در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی برداشتند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕