آن‌ها با بیان اینکه رعایت ایمنی در محل کار یک الزام قانونی است، افزود: با پیاده‌سازی سیستم ۵S، تمیز کردن لکه‌ها روغن و سایرمایعات ریخته شده کف محل کار، قرار دادن تجهیزات در جاهای مخصوص به خود، بهبود روشنایی، تهیه دستورالعمل کار برای ارتفاع و ملزم کردن کارگران برای پوشیدن لباس کار و کفش‌های ایمنی مقاوم و استفاده از عینک‌های مخصوص می‌توان جلوی بسیاری از حوادث شغلی را گرفت.

این کارگران گفتند: غالب دستگاه‌های پرس نصب شده در واحدهای صنعتی مستقر در جنوب تهران فاقد سنسورهای ایمنی‌اند و در داخل کشور تولید می‌شوند. زمانی مصدومیت در منطقه عمل پرس‌ها رخ می‌دهد که متصدی پرس حین کار دست خود را برای قرار دادن یا خارج کردن آن در منطقه پرس، وارد محدوده خطر می‌کند. متصدیان این ماشین‌ها اغلب به علت اینکه این دستگاها فاقد سنسور هستند هنگام کار، دچار صدمات جدی می‌شوند که عمدتا بروز این حوادث باعث قطع دست یا آسیب دیدگی انگشتان تا مچ می‌شود.

این کارگران با بیان اینکه بارها از مسئولان کارخانه‌ها وحتی بازرسان کار درخواست رفع مشکلات دستگاه‌ها را کرده‌ایم و به دنبال این پیگیری‌ها هنوز نتیجه‌ای عایدمان نشده است، در ادامه گفتند: اگر وضعیت نصب دستگاه‌های پرس غیر ایمن در محل کار کارگران ادامه پیدا کند قطعا حین کار جان کارگران شاغل در این کارخانه تهدید می‌شود.

یکی از کارگران واحدهای صنعتی جنوب شرق تهران با اشاره به اینکه به طور کلی حدود ۸۰ درصد تولیدات صنعتی به نوعی با صنعت پرسکاری در ارتباط هستند، گفت: داشتنِ تجهیزاتِ ایمنی لازم کمترین حقی است که کارگران باید از آن بهره‌مند شوند. حقی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است اما در برخی از کارگاه‌ها به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

او در تشریح وضعیت کارگران بعد از حادثه گفت: اکثر کارگرانی که با دستگاه‌های پرس دچار حادثه می‌شوند از کار افتاده شده و خانه‌نشین می‌شوند. طبق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی کمیسیون پزشکی درباره میزان ازکارافتادگی کارگر حادثه دیده تصمیم‌گیرمی‌کند اما در موارد بسیار کارگران از رای نهایی کمیسیون‌های پزشکی رضایت ندارند.

