عکس‌های منتشرشده توسط ارتش، ناوهای کلاس «سار» را در حال گشت‌زنی در نزدیکی بندر ایلات در دریای سرخ نشان داد که اسرائیل آن را جبهه جدید اعلام کرده است. ارتش اسرائیل چهارشنبه گزارش داد که هدفی را در حال نزدیک‌شدن به شهر ایلات، شناسایی کرد که تهدیدی برای غیرنظامیان ایجاد نکرد. ارتش متعاقبا اعلام کرد که نیروهایش، یک پهپاد را بر فراز فرودگاه رامون در ایلات، رهگیری کردند.از سوی دیگر، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه، مسئولیت پرتاب یک سری موشک و پهپاد به سمت اسرائیل را برعهده دارد.

سریع با تهدید تل‌آویو به حملات بیشتر تا توقف حملات اسرائیل به سرزمین‌های فلسطینی، گفت عملیاتی که امروز آغاز شد، سومین عملیات این گروه علیه اسرائیل است. این عملیات پس از حوادث پهپادی هفته گذشته در شهرهای طابا و نویبع مصر، همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای در سایه جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه ، انجام گرفت.این حوادث، خطرات تهدیدآمیز برای مصر و دیگر کشورهای منطقه با تشدید درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها را برجسته کرد؛ خصوصا که قاهره، نقش فعالی را در راستای ورود کمک‌ها به غزه و تلاش برای آزادی اسیران نزد حماس و همچنین فراخوان آتش‌بس، ایفا می‌کند.

مصر طی هفته‌های گذشته بارها نسبت به خطر گسترش جنگ و تبدیل آن به جنگ منطقه‌ای به‌ویژه در سایه تهدیدات حزب‌الله در جنوب لبنان و سایر گروه‌های نیابتی ایران در عراق، سوریه و حتی یمن به مداخله در این جنگ، هشدار داده است.

وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» نیز پیشتر اعلام کرده بود، موشک‌های کروز که هفته گذشته از یمن به سمت اسرائیل شلیک و توسط ناوشکن نیروی دریایی آمریکا سرنگون شد، بردی دارد که می‌تواند به اسرائیل برسد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: استقرار «شناورهای موشکی» اسرائیل در دریای سرخ در واکنش به حملات حوثی‌هاارتش اسرائیل اعلام کرد روز چهارشنبه شناورهای موشکی خود را در دریای سرخ به عنوان نیروی تقویتی مستقر کرده است.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: اعزام ناو جنگی اسرائیل به دریای سرخ برای مقابله با حملات حوثی‌های یمنهاآرتص خبر داد اسرائیل یک ناو جنگی را برای مقابله با حملات صورت گرفته از سوی حوثی‌های یمن روانه دریای سرخ کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ با حماس، ۱۱ هزار موضع متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی در نوار غزه هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: اعزام ناو جنگی اسرائیل به دریای سرخ برای مقابله با حملات حوثی‌های یمنهاآرتص خبر داد اسرائیل یک ناو جنگی را برای مقابله با حملات صورت گرفته از سوی حوثی‌های یمن روانه دریای سرخ کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ با حماس، ۱۱ هزار موضع متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی در نوار غزه هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: اسرائیل: ناوهای موشک‌انداز نیروی دریایی در دریای سرخ مستقر شدندارتش اسرائیل اعلام کرد که کشتی‌های جنگی خود را در دریای سرخ مستقر کرده است. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: استقرار ناوهای رژیم صهیونیستی در دریای سرخدرپی انتشار اخباری مبنی بر حمله موشکی به شهر بندری ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، منابع رسانه‌ای امروز (چهارشنبه) از استقرار ناوهای نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ خبر دادند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: انهدام پهپاد تهاجمی شبه‌نظامیان حوثی توسط اسرائیل در دریای سرخدر پی حوادث پهپادی که هفته گذشته در شهرهای طابا و نویبع مصر رخ داد، پهپاد دیگری بر فراز دریای سرخ شناسایی شد.به گزارش رادیو «کان» اسرائیل، سه‌شنبه 9 آبان ی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕