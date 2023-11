تصاویر منتشرشده ارتش اسرائیل شناورهای «کلاس سار کوروِت» را در حال گشت‌زنی در نزدیکی بندر ایلات در دریای سرخ نشان می‌دهد. اسرائیل ایلات را جبهه جدیدی می‌داند. جمهوری اسلامی پس از هشدارهای مقامات ارشد آمریکا نسبت به گسترش جنگ و حمله به نیروهای آمریکایی از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، مدعی شد که گروه نیابتی ندارد.

گروه حوثی‌ها روز سه‌شنبه گفت که از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل در پانزده مهر، سه حمله پهپادی و موشکی به اسرائیل انجام داده است. این گروه وعده داد که حملات دیگری را «برای کمک به پیروزی فلسطینیان» انجام دهد.

حمله حوثی‌ها به اسرائیل در حالی است که مردم یمن از فقر بسیار شدید رنج می‌برند و سال‌ها جنگ حوثی‌ها با دولت یمن و ائتلاف نظامی عربستان، که از دولت یمن حمایت می‌کند، وضعیت آنها را بدتر کرده است.مشاور امنیت ملی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت حملات حوثی‌ها غیرقابل تحمل است، اما از ارائه توضیحات بیشتر در این باره که اسرائیل چگونه ممکن است واکنش نشان دهد، خودداری کرد.

شبه‌نظامیان حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند روز ۱۵ مهر با انجام چندین حمله تروریستی در خاک اسرائیل، دست‌کم ۱۴۰۰ نفر را کشتند که بیشترشان غیرنظامی بودند. این گروه شبه نظامی در این حملات همچنین بیش از ۲۰۰ نفر را به گروگان‌ گرفت.

آمریکا، ژاپن، و اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی هستند که گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی شناخته‌اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: استقرار ناوهای رژیم صهیونیستی در دریای سرخدرپی انتشار اخباری مبنی بر حمله موشکی به شهر بندری ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، منابع رسانه‌ای امروز (چهارشنبه) از استقرار ناوهای نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ خبر دادند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: انهدام پهپاد تهاجمی شبه‌نظامیان حوثی توسط اسرائیل در دریای سرخدر پی حوادث پهپادی که هفته گذشته در شهرهای طابا و نویبع مصر رخ داد، پهپاد دیگری بر فراز دریای سرخ شناسایی شد.به گزارش رادیو «کان» اسرائیل، سه‌شنبه 9 آبان ی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شبانه تل آویو توسط نیروهای مقاومتبا آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: استقرار کشتی‌های جنگی رژیم صهیونیستی در دریای سرختل‌آویو از استقرار کشتی‌های نظامی خود در دریای سرخ و به منظور«تقویت اقدامات دفاعی» خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یمن: با پرتاب موشک به تهدیدهای آمریکا پاسخ دادیممدیر دفتر ریاست جمهوری دولت صنعاء در سخنانی درباره حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورش به سرزمین‌های اشغالی، گفت که صنعا با این حملات به تهدیدهای آمریکا پاسخ داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: اعزام ناو جنگی اسرائیل به دریای سرخ برای مقابله با حملات حوثی‌های یمنهاآرتص خبر داد اسرائیل یک ناو جنگی را برای مقابله با حملات صورت گرفته از سوی حوثی‌های یمن روانه دریای سرخ کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز جنگ با حماس، ۱۱ هزار موضع متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی در نوار غزه هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕