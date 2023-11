به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، «کرِیگ مخیبر» هفته گذشته در نامه استعفای خود نوشت: دولت‌های آمریکا، انگلیس و بیشتر اروپا کاملاً در حمله هولناک همدست هستند. این دولت‌ها نه تنها از اجرای تعهدات خود در معاهده برای اطمینان از احترام به کنوانسیون های ژنو امتناع می‌کنند، بلکه در واقع به طور فعال درگیری را تسلیح می‌کنند...و پوشش سیاسی و دیپلماتیک برای جنایات اسرائیل فراهم می‌کنند.

وی افزود: به طور دردناکی روشن می‌شود ما در وظیفه خود در انجام الزامات جلوگیری از جنایات جمعی شکست خورده‌ایم...ما داریم دوباره شکست می‌خوریم. «جفری رابرتسون» قاضی سابق سازمان ملل در موضوع جنایات جنگی در واکنش به اظهارات این مقام سازمان ملل تایید کرد «مطئناً جنایات جنگی از سوی اسرائیل انجام شده» و افزود بمباران بی‌رویه، امتناع از ارائه سوخت و غذا و حملات به اردوگاه‌های آوارگان و بیمارستان‌ها از آن جمله هستند.

وزارت بهداشت فلسطین امروز (چهارشنبه، اول نوامبر) در بیست‌وششمین روز عملیات «طوفان الاقصی» علیه اسرائیل و حملات مستمر این رژیم علیه مردم نوار غزه، اعلام کرد که شمار شهدا تاکنون به ۸۷۹۶ نفر از جمله ۳۶۴۸ کودک و ۲۲۹۰ زن و شمار مجروحان به ۲۲۲۱۹ نفر رسیده است.

تداوم بمباران غزه و کشتار زنان و کودکان فلسطینی در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی حامی اسرائیل تاکنون هرگونه قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت را وتو کرده و به جای تلاش برای توقف کشتار و بمباران فلسطینیان، به دنبال تصویب قطعنامه‌هایی در حمایت بیشتر از تل‌آویو هستند.

