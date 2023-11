مشاور عالی ریاست و مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به عملکرد سازمان ملی استاندارد کشور اظهار داشت: استاندارد راهنمای تولید محصولات علمی در کشور بوده و اجازه نمی‌دهد که کالایی که تولید می‌شود به مال و جان مردم آسیب بزند.

آقابابایی تصریح کرد: اعطای پروانه استاندارد بنزین به پالایشگاه شازند نشانگر توجه دولت به سلامت جامعه است. این نشان استاندارد، سرمایه‌گذاری خوبی برای پالایشگاه خواهد بود و حتماً ارتقای کیفیت سلامت اجتماعی را به همراه خواهد داشت و نشان می‌دهد دولت به کیفیت محصولات و تولیدات علمی توجه ویژه دارد.

وی بیان داشت: آزمایشگاه پالایشگاه شازند، چشم این مجموعه است. البته از کنار آزمایشگاه‌های همکار نیز که با میلیاردها تومان هزینه فعال شده‌اند، نباید به سادگی گذشت چرا که کار پژوهشی و پیشگیرانه و کنترلی انجام می‌دهند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اعمال استانداردها، زمینه‌ساز حفظ سرمایه ملی است/ این سازمان بر روی لبه علم حرکت می کندمشاور عالی سازمان استاندارد کشور گفت: یکی از مبانی اصلی توسعه، استاندارد است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ پیروزی نه چندان دیر با ملت فلسطین است/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: فیدان: اعمال استاندارد دوگانه برای اوکراین و فلسطین قابل قبول نیستوزیر امور خارجه ترکیه با انتقاد از سکوت و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از حملات شدید اسرائیل به نوار غزه، گفت که اعمال استاندارد دوگانه برای اوکراین و فلسطین قابل قبول نیست. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توافقنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اداره کل استاندارد گیلان منعقد شددر راستای هم افزایی میان‌نهادی، تسهیل‌گری و سرعت‌بخشی به خدمات مرتبط به حوزه استاندارد در محدوده نخستین منطقه آزاد شمال کشور؛ توافقنامه همکاری این سازمان با اداره کل استاندارد گیلان؛ منعقد شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد به بنزین تولیدی پالایشگاه شازندمشاور عالی رییس سازمان ملی استاندارد گفت: اعطای پروانه استاندارد بنزین به پالایشگاه شازند نشانگر توجه دولت به سلامت جامعه است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕