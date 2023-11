وی با بیان اینکه در این نمایشگاه دو سامانه توسط شهرداری مشهد رونمایی شد، افزود: این دو سامانه، سامانه هوشمند املاک شهرداری و سامانه هوشمند تاکسی است که خدمات ویژه‌ای را در راستای شفافیت‌سازی و تسهیل دسترسی مردم ارائه می‌دهند.

شهردار مشهد بیان کرد: در سامانه هوشمند املاک همکاران و در آینده شهروندان به تمامی اطلاعات املاک دسترسی دارند و می‌توانند املاک و مستغلات شهرداری را ملاحظه کنند. افرادی که در حال مبادله صلح‌نامه در حوزه خرید، فروش یا استحصال املاک شهرداری هستند نیز می‌توانند این اطلاعات را رصد کنند. این اطلاعات بدون مراجعه به شهرداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. فساد و مشکلات حوزه‌های املاک در شهرداری با این سامانه حل‌وفصل می‌شود.

قلندر شریف خاطرنشان کرد: سامانه هوشمند تاکسی نیز مشابه تاکسی اینترنتی اما در زمینه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد است. این سامانه در اپلیکیشن شهر من بارگذاری شده و شهروندان می‌توانند از مرحله درخواست تا مرحله نهایی به صورت دیجیتال از این سامانه استفاده کنند. ارتباط مالی مردم با رانندگان نیز قطع شده و هوشمند اتفاق می‌افتد. امیدواریم به زودی نام مناسبی نیز برای این سامانه انتخاب شود.

