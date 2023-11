نمایش «فردریک» جدیدترین اثر نمایشی حمیدرضا نعیمی از آذر سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. عبدی ۲ سیمرغ بلورین بهترین موسیقی را برای فیلم‌های «آل» و «مزارشریف» در ۲ دوره جشنواره فیلم فجر از آن خود کرده است. وی آهنگسازی فیلم‌هایی چون «فرزند صبح»، «خانه پدری»، «دهلیز»، «سیانور»، «قاتل اهلی»، «سوفی و دیوانه»، «آبادان یازده ۶۰»، «علفزار» و «سرهنگ ثریا» را در کارنامه کاری خود دارد.

رادیو تئاتر"نا"داستان سربازی را روایت می کند که در دوران تبعید به گیلان، دچار عشقی نافرجام شده و برای رهایی از آن دست به انتقام می زند.

به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی محمد شایسته و نویسندگی امیر برادران، مصطفی زندی و پیمان جزینی که از ۵ مهرماه اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده و با رسیدن به فروش بیش از ۸۰ میلیاردتومان در مدت زمان ۳۵ روز و عبور از فیلم سینمایی «انفرادی»، گفته می‌شود دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شد. این بازه زمانی ۳۵ روزه، سریع‌ترین زمان رسیدن یک فیلم به رقم فروش ۸۰ میلیارد تومان در سینمای ایران است.

واهگ که اسفند سال ۱۴۰۰ در جنوب بلوچستان فیلمبرداری شد و سال گذشته مراحل تدوین و صداگذاری آن به پایان رسید، درباره یک زن روستایی بلوچ به نام سمیه میهن‌خواه است که به همراه همسرش در مناطق محروم بلوچستان برای کتابخوانی بچه‌ها تلاش می‌کند.

عوامل ساخت این فیلم عبارتند از:پژوهشگر و کارگردان: حدیث جان‌بزرگی، فیلمبردار: احسان عمیدیان، تدوین: سوگل مرادی، صدابردار: مجید امینی/ صداگذار: شاهین پورداداشی، تصحیح رنگ: رضا تیموری

