رئیس سازمان زندان‌های کشور در ادامه برنامه سفرش با کارکنان دادگستری زرند دیدار و بر استفاده از تاسیسات نوین قضایی تاکید و از دادگستری شهرستان زرند جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، تقدیر کرد. به گزارش ایسنا، با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور در زندان زرند، ۱۵ زندانی از این مرکز آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی ضمن بررسی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی گفت: ۱۰۰ درصد دادرسی‌ها در زندان زرند به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، که این امر قدم مؤثری در حل مسئله دادرسی زندانیان است. گفتنی است: دکتر محمدی در بدو ورود به زرند که با استقبال امام جمعه، اعضای شورای تامین و جمعی از مقامات قضایی و اجرایی شهرستان همراه بود، با حضور در گلزار شهدا با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها چنین از اداره ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی زرند بازدید و با کارکنان این ادارات گفت و گو کرد.

