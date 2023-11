ارسال ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده تخلف صنفی به تعزیرات

به گفته وی تاکنون بخشی از بازرسی‌ها با اجاره ماشین انجام می‌شد که امروز این مشکل برطرف شد. عرصه را باید بر واحدهای صنفی متخلف تنگ کنیم و آرامش را به بازار برگردانیم. صفایی با بیان اینکه بعد از تجهیز بخش بازرسی اصناف به خودروها، همه فعالیت بازرسان در سامانه نظارت و بازرسی انجام شود که در حال طراحی و در آستانه رونمایی است، گفت: سامانه نظارت و بازرسی بعد از رونمایی برای ارسال به تعزیرات به سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی متصل می‌شود.

به گفته این مقام صنفی تاکنون در کل کشور ۹۰ خودرو در مالکیت اتاق‌های اصناف بود و از ۱۵۰ خودرو هم به صورت استیجاری استفاده می‌کردند. اما از امروز با اضافه شدن ۵۵۰ خودروی نو، خودروهای مستهلک از گردونه خدمت خارج و مشکل بخش لجستیک و حمل و نقل بخش بازرسی اصناف نیز برطرف می‌شود. این خودرو ها به GPS متصل خواهند شد و به این ترتیب مسافت طی شده در سامانه مشخص خواهد بود. دقایق توقف خودرو در محل و حتی عملکرد راننده از نظر سرعت در حرکت هم قابل بررسی خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور نیز گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ بازرس فعال داریم که برای تجهیز ایشان به زیرساخت‌های بازرسی هوشمند نیازمند ۷۵۰ تبلت هستیم. یکی از مشکلات ما در امر بازرسی فقدان شماره سه یا چهار رقمی مختص بازرسی اصناف است. به نحوی که مردم بتوانند ارتباط مستقیم با واحدهای بازرسی داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه روزی که تبصره «ش» ماده ۳۷ تصویب شد برخی معتقد بودند که نباید امر بازرسی از بازار به اصناف سپرده شود و می‌گفتند چاقو دسته خود را نمی‌برد، تصریح کرد: اما طی هفت ماهه گذشته، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازرسی انجام شده، ۷۵ هزار پرونده به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان به تعزیرات ارائه شد. با این وجود، وجوه مربوط به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مربوط به بازگشت یک سوم از درآمدهای حاصل از جرائم دریافتی از خزانه به اتاق اصناف ایران باز نگشت.

