ارتقای راندمان مصرف آب کشاورزی در خراسان شمالی تا ۴۶.۶ درصد

وی افزود: در حال حاضر شاهد افزایش رغبت کشاورزان در اجرای طرح سیستم های آبیاری در اراضی کشاورزی هستیم. محمدزاده ادامه داد: در واقع هزینه های اجرای طرح های آبیاری در اراضی کشاورزی بالا است و در حال حاضر تعداد زیادی از کشاورزان فقط با هزینه شخصی خود و بدون حمایت سازمان جهاد کشاورزی در حال اجرای این طرح هستند.

وی تصریح کرد: حدود ۹۵ درصد از اراضی کشاورزی استان مستعد اجرای طرح های سیستم آبیاری نوین است که در سطح ۴۲ هزار هکتار اجرا شده است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای طرح الگوی کشت نیز افزایش راندمان مصرف آب تاثیر گذار است، تصریح کرد: در واقع با اجرای این طرح سطح زیر کشت برخی از محصولات پرآب طلب همانند گوجه فرنگی، پیاز و .... کمتر شده و جایگزین کشت محصولات استراتژیک که خرید تضمینی نیز می شود، شده است.

این مقام مسئول با اشاره به کمبود منابع آبی برای امر کشاورزی در استان گفت: تا ۴۰ درصد با کمبود منابع آبی در اراضی باغی و زراعی مواجه هستیم که با روش های آبیاری نوین و شیوه های مدیریتی این معضل را مدیریت کرده ایم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دشمنان ایران اسلامی، اتحاد مسلمانان را مورد هدف قرار داده‌انداستاندار خراسان شمالی گفت: وجود اتحاد و وحدت ملی در تصمیم گیری‌های دشمنان موثر است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شناسایی ۱۳ زنجیره ارزش در خراسان شمالیاستاندار خراسان شمالی از شناسایی ۱۳ زنجیره ارزش در استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لایروبی و بازگشایی مجدد مسیل کال پسته شهر بجنورد آغاز شدمدیر رودخانه های شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: لایروبی و بازگشایی مجدد بخش هایی از مسیل کال پسته در داخل و حاشیه شهر بجنورد از هفته قبل آغاز شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خاموشی چاه موتورها، عملکرد مزارع پنبه بردسکن را ۴۰ درصد کاهش دادمدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: تنش آبی ناشی از خاموشی چاه موتورها در تابستان امسال حدود ۴۰ درصد کاهش عملکرد و خسارات به مزارع پنبه در بردسکن وارد کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دانش‌آموزان خراسان‌ شمالی با مقام معظم رهبری دیدار می‌کننددانش آموزان و فرهنگیان خراسان‌ شمالی برای دیدار با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سهم ۷۰ درصدی صنایع استان مرکزی از گاز تابستانی/دودکش‌ها منشأ بسیاری از گازگرفتگی‌هامدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: ۷۰ درصد مصرف گاز استان در تابستان به صنعت اختصاص دارد و این نسبت در زمستان برعکس می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕