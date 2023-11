SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: حسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده استحسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده است

VOA FARSI صدای آمریکا: معترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدندمعترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدند

VOA FARSI صدای آمریکا: کاخ سفید: اسرائیل تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را کاهش دهدهشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد جهانی همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس

IRANINTL: ارتش اسرائیل: از آغاز جنگ به ۱۱ هزار سایت حماس و گروه‌های دیگر حمله کردیمسخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، حدود ۱۱ هزار سایت حماس و سایر گروه‌ها مورد حمله قرار گرفته است او افزود: عملیات زمینی در نوار غزه در شبانه‌روز گذشته ادامه یافته و نیروهای اسرائیل ده‌ها موضع حماس را هدف قرار داده‌اند

VOA FARSI صدای آمریکا: اختصاصی؛ سخنگوی ایرانی‌تبار ارتش اسرائیل: آتش‌بس وجود داشت، اما حماس هفتم اکتبر حمله و قتل‌عام کرداختصاصی؛ سخنگوی ایرانی‌تبار ارتش اسرائیل: آتش‌بس وجود داشت، اما حماس هفتم اکتبر حمله و قتل‌عام کرد

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

