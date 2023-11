ارتش اسرائیل مدعی شد: شکسته شدن خط مقدم دفاعی حماس در شمال نوار غزه

به گزارش دیده بان ایران، سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد، پیشروی سربازان اسرائیلی در شمال نوار غزه با حملات هماهنگ زمینی، دریایی و هوایی ارتش به‌دست آمد. سخنگوی ارتش اسرائیل، همچنین از هدف قرار گرفتن فرمانده نیرو‌های ضد‌تانک حماس خبر داد و گفت حذف او بر توان رزمی حماس تاثیر خواهد گذاشتتوقیف چهار قایق تفریحی در کیش به دلیل «هنجارشکنی»راهپیمایی و طرفداری از فلسطین در بازی آنلاین روبلاکس + ویدئوسه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکسویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

