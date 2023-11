نویسندگان این مقاله تاکید می‌کنند که متخصصان هنگام درمان عارضه سردرد، آسیب‌های روحی و تروماهای دوران کودکی را هم در نظر داشته باشند. متخصصان دانشگاه هاروارد در این تجزیه و تحلیل دریافتند با افزایش تعداد حوادث آسیب‌زا در زندگی افراد، احتمال سردرد نیز افزایش می‌یابد. افرادی که رویدادهای آسیب‌زننده (تروماتیکی) را گزارش کردند ۲۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلال سردرد بودند.

در عین حال تجاربی مانند اهمال، ناملایمات اقتصادی، تجربه زندانی بودن یکی از اعضای خانواده، طلاق، جدایی یا مرگ والدین و همچنین تجربه زندگی در خانواده‌ای با فرد مبتلا به بیماری روانی، ناتوانی مزمن یا سوءمصرف الکل یا مواد مخدر، به عنوان آسیب‌های فقدان دسته‌بندی شدند.

دکتر «میا مینن»، مدیر تحقیقات سردرد در نیویورک در این باره متذکر می‌شود: آسیب‌های شدید تهدیدآمیز بر تشکیل هیپوکامپ، آمیگدال و سایر بخش‌های مغز که در پردازش عاطفی نقش دارند، اثر می‌گذارد. به گفته مینن، هورمون‌های ناشی از استرس مانند کورتیزول که در شرایط مرتبط با آسیب شدید مانند اختلال استرس پس از سانحه ایجاد می‌شوند، نیز سردرد را تشدید می‌کنند.سردرد و اختلالات میگرنی ناتوان‌کننده‌ هستند و خلاص‌ شدن از شر آن‌ها با مصرف داروهای مسکن غیرنسخه‌ای آسان نیست.

