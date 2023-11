ارائه لایحه ممنوعیت خرید پهپاد از چین در کنگره آمریکا

مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته، و راجا کریشنامورتی، عضو دموکرات عالی‌رتبه‌، چهارشنبه طی بیانیه‌ای که در اختیار «رویترز» قرار گرفت، از «قانون پهپادی امنیتی آمریکا» پرده‌برداری کردند.این لایحه دولت‌های ایالتی و فدرال را از خرید پهپادهای چینی با استفاده از کمک‌های مالی فدرال منع می‌کند، و همچنین تهیه یک گزارش فدرال را لازم می‌کند که تعداد پهپادهای تجاری خارجی و سیستم‌های هواپیمایی بدون سرنشین که توسط ادارات و آژانس‌های فدرال از چین تهیه شده است را اطلاع دهد.

کریشنامورتی گفت: «این لایحه به محافظت در برابر هر گونه آسیب‌پذیری ناشی از اتکای سازمان‌های دولتی ما به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین ساخت خارج کمک می‌کند، و رشد صنعت پهپادی آمریکا را تشویق می‌کند.» در اقدامی جداگانه، سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه به اتفاق آرا اصلاحیه‌ای در همین باره را تصویب کرد که توسط مارشا بلک‌برن، سناتور جمهوری‌خواه، و مارک وارنر، سناتور دموکرات ارائه شده بود.

بر اساس این اصلاحیه، خرید هرگونه هواپیماهای بدون سرنشین تولیدشده در چین، روسیه، ایران، کره شمالی، ونزوئلا یا کوبا توسط اداره هوانوردی فدرال آمریکا، یا تأمین بودجه فدرال برای خرید یا استفاده از آنها ممنوع است.

وزارت بازرگانی آمریکا در سال 2020 محدودیت‌های صادراتی بر «دی‌جی‌آی»، کمپانی تولیدکننده هواپیماهای بدون سرنشین مستقر در چین اعمال کرد، و آن را به کمک به ارتش این کشور و همدستی در سرکوب اقلیت مسلمان اویغور متهم کرد.

قانونگذاران جمهوری‌خواه در اوایل سال جاری گفتند که بیش از 50 درصد از پهپادهای فروخته‌شده در ایالات متحده توسط دی‌جی‌آی تولید می‌شوند، و افزودند این‌ها محبوب‌ترین پهپادهای مورد استفاده در سازمان‌های ایمنی عمومی هستند.۳

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ بعد از برنامه هفتملایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه امروز هئیت دولت ارائه شد اما قرار است این لایحه بعد از تصمیم‌گیری و اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم به مجلس ارسال شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اعضای دولت نظرات تکمیلی خود را برای تقویت بودجه به سازمان برنامه ارائه کنندبه گزارش ایلنا، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: انتقاد سناتور آمریکایی از ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان مللمارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا، از ریاست ایران بر «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز پنجشنبه ۱۱ آبان برگزار شود، انتقاد کرد.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: هشدار اف‌بی‌آی: در صورت گسترش جنگ، حملات سایبری جمهوری اسلامی‌ علیه آمریکا تشدید خواهد شدرئیس پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی- در جلسه استماع کنگره گفت که حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران‌ علیه آمریکا در صورت گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس احتمالا تشدید خواهد شد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: لایحه کمک 14.3 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیلجمهوری‌خواهان لایحه تخصیص بسته کمکی 14.3 میلیارد دلاری به اسرائیل را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: هشدار رئیس اف‌بی‌آی درباره افزایش تهدیدات تروریستی در پی حمله حماسرئیس اف‌بی‌آی به کمیسیون امنیت ملی کنگره آمریکا گفت حمله حماس به اسرائیل الهامبخش جدی‌ترین تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا از حدود یک دهه قبل خواهد بود.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕