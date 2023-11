ارائه تسهیلات به برندگان مسابقات ملی مهارت در زنجان

وی افزود: برخورداری از تسهیلات بانکی، استفاده از نخبگان مهارتی در بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارایه آموزش رایگان اهم مزایایی است که به شرکت‌کنندگان مسابقات ملی مهارت ارائه می‌شود. این مسئول با بیان اینکه در برگزاری این مسابقات دانشگاه آزاد و یک شرکت بخش خصوصی، فنی و حرفه‌ای را همراهی کردند، ادامه داد: در مرحله نخست، مسابقات آشپزی و طراحی مد و لباس برگزار شد.

انصاری افزود: در زمینه اجرای این رویداد ملی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و خیرین حوزه مهارت به عنوان مشارکت‌کنندگان اجتماعی استفاده خواهد شد که خوشبختانه در ۲ رقابت اول یعنی طراحی مد و لباس و آشپزی شاهد این مشارکت بودیم.

وی با بیان اینکه طرح‌های ارائه شده در این مسابقات بسیار خوب بود، اضافه کرد: خوشبختانه این مسابقات بدون هیچ تنش و اعتراضی برگزار شد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با بیان اینکه در مرحله بعدی در رشته رباتیک ۳۰ تیم ۲ نفره با یکدیگر رقابت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها هم تیم‌های منتخب به مرحله جهانی معرفی خواهند شد.

