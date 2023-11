ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ بعد از برنامه هفتم

رئیس دولت سیزدهم در ادامه از سازمان برنامه و بودجه برای جمع‌بندی لایحه بودجه در موعد مقرر تشکر کرد و گفت: بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، زمینه تقدیم لایحه بودجه نیز به مجلس فراهم شود. رئیس جمهور اعضای دولت را مکلف کرد که نظرات و محورهای تکمیلی خود را برای تقویت برخی سرفصل‌های بودجه سال ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با واقعی کردن درآمدها و مصارف، جلوگیری از کسری بودجه را مورد توجه ویژه قرار دهد. همچنین توجه اکید به آثار تورمی بودجه و محاسبه آثار اقتصادی و اجتماعی آن و توجه به رویکردهای اقناعی بر واقعی بودن همه ابعاد بودجه و مسئولیت‌پذیری همه اجزا را مورد تأکید قرار داد.

ILNANEWS: اعضای دولت نظرات تکمیلی خود را برای تقویت بودجه به سازمان برنامه ارائه کنندبه گزارش ایلنا، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

ISNA_FARSI: تأکید بنیاد شهید بر نظر مساعد رییس جمهور در تنفیذ احکام ایثارگران و استمرار آن در برنامه هفتمبیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیرامون احکام مرتبط با ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه بیانیه صادر کرد.

MASHREGHNEWS: عکس/ نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعهنشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.

ILNANEWS: تدوین بودجه ۱۴۰۳ مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران کلید خوردبه گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، نشست هم اندیشی تدوین بودجه ۱۴۰۳ مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران با حضور مدیرکل برنامه و بودجه، مدیرکل پایش و ارزیابی عملکرد، مدیران کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت‌های تخصصی شهرداری، معاونین برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مناطق و مدیران بودجه مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران...

SHARGHDAILY: تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتمدر بند الف ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که در دوم آبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح شده که «دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند».

SHARGHDAILY: درخواست مهم قالیباف از کمیسیون تلفیق/ حجم لایحه برنامه را افزایش ندهیدبه گزارش شبکه شرق، جعفرقادری در گفت و گویی درباره آغاز جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برای بررسی موادارجاعی لایحه برنامه از صحن مجلس گفت: جلسات کمیسیون تلفیق از صبح امروز برای بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه هفتم آغاز شده تا به صورت سه شیفت موارد ارجاعی تا روز یکشنبه هفته آینده(۱۴ آبان ماه) بررسی شود.

