رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بالغ بر 5 شهر در استان کرمان با مشکلات ثبتی مواجه‌اند که تلاش خواهد شد این مشکلات حداکثر ظرف یکماه در جهت رفع، مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین تا یک ماه آینده اسناد مالکیت مردم در 5 الی 6 شهرک در استان کرمان صادر خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در جریان حضور هیئت عالی قضایی در استان کرمان، مقدمات آزادی بالغ بر 243 نفر از زندانیان این استان که حائز شرایط بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی بودند، فراهم شد. رئیس عدلیه بیان داشت: مراجع قضایی استان کرمان نیازمند 300 کارمند و حداقل 50 قاضی هستند که تلاش خواهد شد ظرف مدت کوتاهی این تجهیز نیرو صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان عالی قضایی با حدود هزار نفر از مردم و مراجعان به دستگاه قضایی در سراسر استان کرمان بصورت چهره‌به‌چهره دیدار کردند و به استماع مسائل و مشکلات آنان پرداختند؛ تمامی این موارد به انضمامِ نامه‌های دریافتی از مردم کرمان ثبت و ضبط می‌شوند و به رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز دستور داده شده که این مسائل و مشکلاتِ مطرح شده از ناحیه مردم را با اهتمام مورد بررسی قرار دهند.

گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بدو ورود به گلزار شهدای کرمان، در جمع دانش‌آموزان بسیجی یکی از دبیرستان‌های کرمان حضور یافت و برای دقایقی به گفتگوی صمیمانه با آن‌ها پرداخت. رئیس دستگاه قضا در ادامه، با تعدادی از زائران گلزار شهدای کرمان به گفتگوی چهره به چهره پرداخت و مطالب و درخواست‌های آن‌ها را استماع کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان حضور یک ساعته خود در گلزار شهدای کرمان، نماز مغرب و عشا را در این مکان و به همراه دیگر زائران و دانش‌آموزان گلزار شهدای کرمان اقامه کرد.

