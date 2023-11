اختصاص بالاترین اعتبار ملی در زمینۀ تأمین آب و راه به عشایر سیستان و بلوچستان

در این جلسه سید محمدرضا سیدحسینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان با اشاره به لزوم حمایت همه جانبه از جامعۀ عشایری اعلام کرد که سازمان جهادکشاورزی استان آمادگی لازم جهت اختصاص یک میلیارد تومان جهت کمک به حمل نهاده‌های دامی، اختصاص سهمیۀ ۵۰ دستگاه تراکتور، پرداخت خسارت به عشایر، اختصاص ۴۰ دستگاه تنور گازی و .... را دارد.

