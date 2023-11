احمد وحیدی، وزیر کشور: اقدام مسلمانان منطقه علیه آمریکا ربطی به جمهوری اسلامی ندارد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRANINTL: امیرعبداللهیان: ایران نیروی نیابتی در منطقه ندارد، اسرائیل نیروی نیابتی آمریکاستحسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اسرائیل را نیروی نیابتی آمریکا در منطقه خواند و گفت ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی‌ای در منطقه ندارد.

ISNA_FARSI: وحیدی:حملات به آمریکا ربطی به ایران نداردوزیر کشور با اعلام اینکه مردم کشورهای مسلمان که نمی‌توانند نسبت به سرنوشت مظلومان فلسطین بی‌تفاوت باشند، یادآور شد: به تعبیر رهبر انقلاب، ممکن است مسلمانان منطقه بی‌تاب شده و براساس احساس مسئولیت خود اقدامی کنند .

ISNA_FARSI: دبیرکل جنبش النجباء: تصمیم آزادسازی نظامی عراق گرفته شده استدرپی تشدید حملات راکتی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های اشغالگران آمریکا در منطقه، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء از تصمیم مقاومت این کشور برای آزادسازی نظامی آن خبر داد.

SHARGHDAILY: با ادامه جنگ در غزه، مقاومت برای اقدامات غافلگیرانه دیگری تصمیم می‌گیردبه گزارش شبکه شرق، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: اسراییل در جنایت‌های خود علیه مردم غزه از همه نوع سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کند.

VOA FARSI صدای آمریکا: هشدار اف‌بی‌آی: در صورت گسترش جنگ، حملات سایبری جمهوری اسلامی‌ علیه آمریکا تشدید خواهد شدرئیس پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی- در جلسه استماع کنگره گفت که حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران‌ علیه آمریکا در صورت گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس احتمالا تشدید خواهد شد.

VOA FARSI صدای آمریکا: آمریکا به عربستان اطمینان داد از این کشور در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی حمایت می‌کندجیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، بر تعهد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به حمایت از عربستان در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد.

