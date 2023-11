وی با اشاره به افزایش سرعت باد در خلیج‌فارس، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ازامروز تا اوایل سه‌شنبه، خلیج‌فارس وتنگه هرمز به واسطه افزایش قدرت باد شما غربی به سمت جنوب غربی دچار موج و طوفان شود. مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، با ذکراین نکته که اخلال در تردد شناورهای مسافربری بنادر غربی پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: احتمال آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و میگو و همچنین احتمال آسیب دیدن تورهای صیادی در اثر این شرایط جوی که تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت؛ وجود دارد.

رنجبر با ذکر این نکته که تردد کشتی‌های تجاری نیز در خلیج‌فارس دچار چالش می‌شود، بیان کرد: فعالیت شناورها و کشتی‌های تفریحی در سواحل جزایر غربی توصیه نمی‌شود و امکان بروز حادثه در این مناطق در اثر مواج شدن دریا افزایش پیدا کرده است.

وی، با اشاره به وقوع بارش در شهرستان بشاگرد، اظهار کرد: کارشناسان سازمان پیش‌بینی کرده‌اند که بعد از ظهر امروز و اوایل شب شاهد بارش باران و رعد و برق در قسمت شرقی بشاگرد خواهیم بود. مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، با اشاره به این نکته که احتمال بارش تگرگ در پی سامانه بارشی هفته آینده وجود دارد، بیان کرد: سامانه‌ای که از عصر جامعه تا اوایل سه‌شنبه وارد هرمزگان می‌شود موجب افزایش قدرت و سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی و شکل‌گیری تندبادهایی می‌شود.

