اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان

وی تصریح کرد: در سال گذشته تعهد کشت استان ۳۵۰ هزار هکتار بوده که ۳۴۳ هزار هکتار با ۹۸ درصد تحقق برنامه انجام شده و در سال زراعی جدید این تعهد به ۳۷۰ هزار هکتار رسیده است. مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان خاطرنشان کرد: در شروع سال زراعی امسال تاکنون ۸۳۸۰۱ هکتار، کشت محصولات دیم (غلات) انجام شده است.

طائف اضافه کرد: همچنین به افراد مجری طرح خدمات آموزشی، تأمین نهادهای مورد نیاز (کود و بذر) و تسهیلات بانکی به‌صورت قرض‌الحسنه تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارائه می‌شود که این تسهیلات با نرخ سود چهار درصد و دوره بازپرداخت هفت‌ساله از سوی بانک‌ ملی استان پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: سال گذشته اعتباری بالغ‌بر ۲۴۰ میلیارد ریال با تعداد ۲۵۵ دستگاه و درصد تحقق ۱۰۰ تأمین و تحویل و همچنین در سال جاری این تعهد به ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده و در این راستا تاکنون مبلغ ۶۷ میلیارد ریال با تعداد ۴۵ دستگاه تحویل و تأمین‌ شده است.

