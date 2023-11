اجرای ۴۴۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه توزیع برق شهرستان رزن

وی با بیان اینکه در یکسال گذشته هفت کیلومتر شامل دو مدار ۱۳۸ پایه برای احداث شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلووات قایش با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد ریال انجام گرفته است، یادآور شد: احداث پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلووات برای انشعاب کشاورزی، گلخانه با اعتباری افزون بر ۲۴ میلیارد ریال و تبدیل ۶۰ کیلومتر شبکه مسی فرسوده به کابل خودنگهدار در ۱۷ روستا با اعتباری افزون بر ۶۵ میلیارد ریال را از دیگر اقدامات انجام‌ شده در حوزه برق این شهرستان طی یکسال گذشته می‌توان برشمرد.

فرماندار رزن همچنین از اصلاح و جابه جایی ۳۰ اصله پایه‌های فشار متوسط در هفت روستای شهرستان با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد ریال خبرداد و گفت: احداث ۳۰۰ اصله پایه شبکه فشار ضعیف به منظور نیرورسانی به متقاضیان جدید روستایی و شهری به طول ۹ کیلومتر با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال و واگذاری ۷۲ انشعابات واگذار شده برای چاه آب، گلخانه و کارگاه تولیدی با اعتباری افزون بر ۲۱ میلیارد ریال از دیگر اهم اقدامات انجام شده طی مدت فوق در حوزه برق این شهرستان بوده است.

غفاری آثار در ادامه با اشاره به واگذاری ۱۳۵۰ انشعاب واگذار شده به بخش خانگی، تجاری و سایر مصارف با اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد ریال، بیان کرد: نصب ۱۴۰۰ دستگاه چراغ برای روشنایی معابر در روستاهای مختلف با اعتباری افزون بر ۳۲ میلیارد ریال را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه توزیع برق شهرستان رزن طی یکسال گذشته می‌توان برشمرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان رزن ،غفاری آثار خواستار حمایت های ویژه مدیران استانی درخصوص اصلاح شبکه توزیع برق منطقه سردرود از محل اعتبارات مناطق محروم شد و افزود: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع منطقه سردرود ، متاسفانه این امر موجب قطعی های مکرر و نارضایتی مردم شده است که باید سریعا اصلاح و مشکل مردم مرتفع شود.

