در این بیانیه، آمده است: در حالی که نسل کشی در فلسطین ادامه دارد، کارگران در فرودگاه ها و بنادر بلژیک شاهد هستند که سلاح‌ها به میدان جنگ می‌رود. بارگیری این سلاح‌ها به کشتار مردم بی‌گناه کمک می‌کند. گفته می شود قوانینی که برای جلوگیری از ارسال تسلیحات به روسیه در آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین وضع شده بود، چنین اقدامی را امکان پذیر می کند.

بیانیه اتحادیه‌ها در این خصوص همچنین خواستار آتش‌بس فوری شد و تاکید کرد: ما از دولت‌های فدرال و محلی در بلژیک می‌خواهیم اجازه ارسال سلاح از فرودگاه‌ها و بنادر بلژیک را ندهند. خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!طی 24 ساعت گذشته 13 نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: چین: گوش «اسرائیل» کر شده استنماینده چین در سازمان ملل گفت که «اسرائیل» گوش خود را کر کرده و به حمله زمینی به غزه ادامه می‌دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: نتانیاهو: جنگ غزه وارد مرحله سوم شدبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل‌ ورود جنگ غزه به مرحله سوم و گسترش تهاجم زمینی به این منطقه را اعلام کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان با شلیک از سمت اسرائیلبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اسرائیل عامل کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان بودبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: از لزوم حرکت به سمت برقی سازی حمل و نقل عمومی در تهران تا پیگیری موضوعات پایتخت در سطح سران قوااعضای شورای شهر تهران پس از صحبت های شهردار تهران درباره تشریح دستاوردهای سفر به چین، سوالات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ویدیوی حماس از 3 اسیر اسرائیلی خواهان برقراری آتش‌بس در غزهگردان‌های القسام شاخه نظامی «حماس» دوشنبه هشتم آبان پیامی ویدیویی از 3 اسیر زن اسرائیلی خطاب به دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل منتشر کرد که در آن

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕