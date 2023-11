اتحادیه اروپا مقر جدیدی در ارمنستان افتتاح کرد

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این هیات با انتشار پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «امروز مارکوس ریتر، رئیس هیات اتحادیه اروپا در ارمنستان به همراه واهاگن خاچاطوریان، رئیس جمهور این کشور و واسیلیس ماراگوس، رئیس هیات اعزامی اتحادیه اروپا به ارمنستان، مقر جدید اتحادیه را در این کشور افتتاح کردند.

در اوایل ماه مه، نیکول پاشینیان، نخست ویر ارمنستان اعلام کرد، هیات ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان، امنیت کشوش را تضمین نمی‌کند اما همچنان دارای اهمیت است چون توجه جامعه بین الملل را به مسائل منطقه جلب می‌کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بورل: از تلفات «جبالیا» وحشت‌زده شدممسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که از آمار بالای تلفات حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جبالیا «وحشت‌زده» شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آلمان در سراشیبی افول اقتصادیرشد اقتصادی آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در سه ماهه سوم ۰.۱ درصد نزول کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: ظرفیت تخت موسسات گردشگری در کشورهای اتحادیه اروپا به حدود 29 میلیون رسیدمجموع ظرفیت تخت موسسات گردشگری در کشورهای اتحادیه اروپا در سال گذشته از 28.9 میلیون فراتر رفت. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نمایندگی ایران در اروپا: پروژه استعماری شهرک‌نشین اروپایی وارد مرحله نهایی خود شده استنمایندگی ایران در اتحادیه اروپا گفت: پروژه استعماری شهرک نشین اروپایی قومی ـ ناسیونالیستی در فلسطین وارد مرحله نهایی خود شده و به سمت نابودی سریع آخرین بقایای زندگی بومی فلسطینی‌ها می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ارتش اسرائیل از کشته‌شدن 9 سرباز طی درگیری‌های غزه خبر داددر بحبوحه درگیری‌های «سنگین» شمال غزه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، ارتش اسرائیل چهارشنبه 10 آبان، آمار جدیدی از کشته‌هایش را اعلام کرد.در بیانیه کوتاه

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: اتحادیه اروپا:حوثی‌ها‌ درباره مرگ یک کارمند بین‌المللی در زندان‌ صنعا، شفاف‌سازی کنندسفیران اتحادیه اروپا در یمن، از شبه‌نظامیان حوثی خواستند تا فوراً درباره شرایط مرگ هشام الحکیمی، مدیر امنیت و ایمنی سازمان بین‌المللی نجات کودکان شفاف‌سازی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕