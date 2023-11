ابراز همدردی سفرای خارجی در کویت با ملت فلسطین

وی ادامه داد: موضع ما در رابطه با حمایت از حقوق تعیین سرنوشت مردم فلسطین روشن و اصولی و مبتنی بر قواعد حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد است. به گفته سفیر ایران در کویت، رژیم اشغالگر قدس نشان داده که حیات خود را در تداوم ناامنی می‌داند و از چنین نظامی انتظار خویشتنداری و رعایت حقوق بین‌الملل نمی‌رود اما از حامیان خود انتظار می‌رود به مسئولیت خود عمل کند و او را مهار کنند.

رامی طهبوب، سفیر فلسطین در کویت ضمن قدردانی و تشکر از پیشنهاد و ابتکار عمل سفارت ایران در برگزاری این تجمع اظهار داشت: قیام ملت فلسطین در هفتم اکتبر آغاز نشده بلکه از سال ۱۹۴۸ شروع شد و ما تاکنون دو باره اشتباه کردیم، اشتباه اول در سال ۱۹۴۸ و دومی در سال ۱۹۶۷ که شهرها و خانه‌های خود را تخلیه کرده‌ایم ولی امروز به هیچ قیمتی حاضر نیستیم غزه را رها کنیم.

سفرا و دیپلمات‌های ارشد بیش از ۴۵ کشور جهان پس از یک دقیقه سکوت به احترام غزه مراتب تسلیت و همدردی خود را با سفیر فلسطین ابراز کردند.

