بر همین اساس، با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت بر فناور و نوآورپروری و ضرورت ایجاد زمینه بروز خلاقیت دانشجویان و همچنین گسترش استفاده از فناوری‌های روز در حوزه‌های ورزشی، این آیین‌نامه به منظور برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، طراحی و تدوین شده است.

ISNA_FARSI: آیین‌نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی ابلاغ شدسازمان امور دانشجویان طی نامه‌ای آیین نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی را به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

ISNA_FARSI: جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی برگزار شدجشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

ISNA_FARSI: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های خود را برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به عشایر گزارش کنندمدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به ابلاغ تصویب‌نامه ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به جامعه عشایری، خواستار ارائه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای عملیاتی کردن این تصویب‌نامه شد.

ISNA_FARSI: موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در المپیاد علمی کشوردانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، موفق به کسب عناوین برتر شدند.

ISNA_FARSI: ثبت‌نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شدثبت‌نام در بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های خوزستان آغاز شد.

ISNA_FARSI: چارطاق آرادان گازرسانی می‌شودعملیات اجرایی پروژه گازرسانی به روستای چارطاق آرادان با حضور استاندار سمنان آغاز شد.

