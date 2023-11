وی ادامه داد: هر کارمندی طی ۳۰ سال کار و مسئولیت با فراز و نشیب های بسیاری روبرو است و از لحاظ رسیدگی به تخلفات اداری الزاماتی وجود دارد که از سوی قانونگذار مشخص شده است. مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جمعیت هلال احمر افزود: آنچه ملاک عمل در تخلفات اداری است قانون مصوب سال ۷۲ است و انتظار می رود بازنگری های لازم در آینده نزدیک اتفاق بی افتد.

فراتی، نظم و انضباط اداری را به عنوان اولین شاخصه رعایت قوانین اداری دانست و گفت: در جمعیت هلال احمر این موضوع می تواند به عنوان یکی از ماموریت های اصلی ما باشد چرا که این جمعیت به عنوان یک ارگان عمومی است که بیشتر با نجات جان مردم در ارتباط می باشد.

در ادامه حمید قویدل، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار کرد: به نظر می رسد بسیاری از تخلفات اداری ناشی از عدم آگاهی از بخشنامه‌ها و قوانین است، شناخت و آگاهی مدیران و کارکنان می تواند باعث پیشگیری از وقوع تخلفات اداری شود که این موضوع مهم در گرو آموزش های کاربردی موثر و آشنایی پرسنل با قوانین، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی است.

