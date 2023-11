آنچه دشمن را پشت دیوار غزه زمین گیر کرده است | اسیران رژیم صهیونیستی

7 اکتبر 2023 برای رژیم صهیونیستی یک روز طوفانی بود. حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین به شهرک های اطراف نوار غزه، اقدامی نبود که از سوی دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قابل باور باشد.منتشر شده پس از عملیات، نشان می دهد شب عملیات، نشانه هایی از تحرکات گروه های مقاومت به دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی رسیده است اما آنها با اطمینان به اشتباهات محاسباتی خود مبنی بر اینکه، جنبش حماس به دنبال آرامش در نوار غزه است و دست به اقدام عملیاتی نخواهد زد، نشانه های به دست آمده را نا دیده گرفتند.

جامعه رژیم صهیونیستی به دلیل تاب آوری بسیار پایین ،تحمل کشته شدن سربازان خود را ندارد. از این رو است که همواره در تمامی جنگ ها و درگیری های رژیم صهیونیستی آمار کشته های این رژیم حتی المقدور تا زمان ممکن مخفی نگاه داشته می شود و پس از انتشار رسمی از سوی این رژیم نیز آمار آن آنچه در واقعیت افتاده نیست و آمار دروغ را منتشر می کنند.

اما این تاب آوری پایین در مقابل کشته شدن، در مقابل اسیر شدن دو چندان است و صهیونیست ها به هیچ تحمل این را ندارند که اسیر در دست دشمن خود داشته باشند. نمونه هایی که پیش از این اتفاق افتاده اند درستی این مسئله را تأیید می کنند.

در عملیات طوفان الاقصی بیش از 230 صهیونیست، براساس اعلام رسمی ارتش رژیم صهیونیستی، در بند مقاومت اسیر هستند. رژیم صهیونیستی به دو دلیل بابت وجود این اسیران در نوار غزه نمی تواند به راحتی دست به عملیات زمینی بزند:

اول اینکه، عملیات زمینی می تواند به کشته شدن اسیرانی بیانجامد که در حال حاضر در اختیار مقاومت قرار دارند. کما اینکه براساس اعلام مقاومت، تا کنون بیش از 50 نفر از آنها در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه کشته شده اند.

