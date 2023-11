این مطالعه نشان داد که بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد در مبارزه با عفونت‌های دوران کودکی مانند ذات‌الریه، سپسیس و مننژیت مؤثر هستند. این نتایج نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های جهانی در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها باید به روزرسانی شود.

مناطقی که با این بحران مواجه هستند شامل جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام، به ویژه کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین است. سالانه هزاران مرگ کودکان قابل پیشگیری در این مناطق ناشی از افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی است.

سازمان بهداشت جهانی، مقاومت ضد میکروبی (AMR) را به‌عنوان یکی از ۱۰ تهدید بزرگ جهانی برای سلامت عمومی معرفی کرده است. سالانه حدود ۳ میلیون مورد سپسیس در میان نوزادان، در سراسر جهان گزارش می‌شود که منجر به مرگ تقریباً ۵۷۰ هزار نفر می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این مرگ‌ومیرها را می‌توان به آنتی‌بیوتیک‌هایی نسبت داد که در درمان باکتری‌های مقاوم به آن‌ها بی‌اثر هستند.

مقاومت ضد میکروبی تهدیدی جدی برای کودکان است زیرا آنتی‌بیوتیک‌های جدیدتر کمتر روی آنها آزمایش می‌شود. این مطالعه باید زنگ خطری برای کل جهان باشد. مقاومت آنتی‌بیوتیکی سریعتر از آنچه ما تصور می‌کنیم در حال افزایش است و برای جلوگیری از عفونت‌های تهاجمی مقاوم به چند دارو و کاهش مرگ‌ومیر هزاران کودک در هر سال به راه‌حل‌های جدید نیاز داریم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: یونیسف: غزه گورستان کودکان شده استصندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز (سه‌شنبه) نسبت به افزایش تعداد کودکان شهید شده در نوار غزه هشدار داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: بهانه اسرائیل در نسل‌کشی اهالی غزهسبحان رضایی-جامعه‌شناس: بیش از سه هفته است که نوار غزه محمل درگیری شدید ارتش اسرائیل با نیروهای جنبش مقاومت اسلامی حماس و مردان، زنان و کودکان فلسطینی شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بلیت فروشی «زیرزمینی‌ها» متوقف شددر حالیکه هنوز اجرای نمایش «زیرزمینی‌ها» به پایان نرسیده، فروش بلیت این نمایش متوقف شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: تشدید جنگ و رویارویی گردان‌های القسام با ارتش اسرائیل در غزهجنگ غزه در حالی وارد بیست و پنجمین روز خود شده است که اسرائیل عملیات زمینی خود در این باریکه که هدف شدیدترین حملات هوایی و بمباران بود را در میان درگیری‌ها

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: سانسور عجیب اسرای حماس در شبکه خبر صداوسیما! /عکسبه گزارش شبکه شرق، به تازگی تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد صداوسیما تصاویر اسرای در بند حماس در شبکه خبر را سانسور کرده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: روزانه بیش از ۴۲۰ کودک در غزه کشته یا مجروح می‌شوندصندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با ارائه آماری تکان‌دهنده از کشتار کودکان در غزه، اعلام کرد که روزانه حدود ۴۲۰ کودک در حملات رژیم صهیونیستی کشته یا زخمی می‌شوند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕