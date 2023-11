عربستان سعودی تهاجم مرگ‌بار حماس به اسرائیل را محکوم نکرده و اسرائیل را به دلیل حملات گسترده به نوار غزه و کشتار غیرنظامیان هدف انتقاد قرار داده است.تمایل عربستان سعودی به ادامه مذاکرات بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل در سفر ۱۰ روز پیش گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری لیندزی گراهام به ریاض، به اطلاع آنان رسیده است.مختل کردن روند عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیلاو گفت: «یکی از دلایل حمله حماس این بود که می‌دانست من می‌خواهم با عربستان سعودی گفت‌وگو کنم.

به گزارش آکسیوس، بایدن و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در تماسی تلفنی ادامه رایزنی‌ها را برای رسیدن به صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطین پس از پایان مناقشه کنونی ضروری دانستند.و حملات پراکنده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد شعله‌ورتر شدن آتش مناقشه در منطقه افزایش یافته است.

