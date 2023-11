آمریکا در جایگاهی نیست که دیگران را به خویشتنداری توصیه کند

وزیر امور خارجه با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه گفت: دولت آمریکا در حالیکه به طور مستقیم در حمایت و مدیریت حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و جنایات جنگی رژیم در غزه نقش دارد و فرمانده سنتکام و فرماندهان نظامی آمریکا در اتاق عملیات جنگ در تل‌آویو حضور دارند، به دیگران توصیه‌ خویشتنداری می‌کند.

وی ادامه داد: آمریکا به عنوان یک طرف جنگ علیه غزه در جایگاهی نیست که دیگران را به خویشتنداری توصیه کند. به گفته وزیر امور خارجه، جریان‌های مقاومت در منطقه به طور مستقل تصمیم می‌گیرند و در صورت عدم توقف فوری جنگ علیه مردم بی دفاع غزه، هر لحظه خطر گسترش دامنه جنگ و درگیری در منطقه وجود دارد و مسؤولیت پیامدهای آن مستقیما با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه جریان‌های مقاومت فلسطینی به ما گفته‌اند که مشکلی از نظر امکانات نظامی و توانایی برای ادامه نبرد طولانی و تداوم مقابله قدرتمندانه با رژیم صهیونیستی ندارند، اظهار داشت: با توجه به تمرکز حملات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان بی‌دفاع و محاصره تمام عیار غزه، لازم است کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی، رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی اقدام فوری و موثری داشته باشند و در این رابطه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت برگزاری فوری نشست سران کشورهای...

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام خود به رئیسی و با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر با وی درخصوص تحولات فلسطین، دیدگاه ترکیه درخصوص بحران جاری فلسطین را تبیین و تصریح کرد: اولویت ترکیه توقف حملات به غزه، آتش بس و رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی است و لازم است برای ایجاد سازوکارهایی که امنیت مردم فلسطین را تأمین کند، تلاش کنیم.

