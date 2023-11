او گفت: پوتین تلاش فراوانی دارد تا از حمله حماس به اسرائیل سوءاستفاده کند، با این امید که حواس ما را پرت کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین از رهبران غربی خواسته تا در حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی، از کی‌یف و نیازهایش در جنگ با روسیه غافل نشوند.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده نیز در این باره گفت که پوتین مدت‌هاست که منتظر این لحظه است. او اظهار کرد که اگر غرب تمرکز خود را از روی اوکراین بردارد، روسیه بخش‌های بیشتری از خاک اوکراین را تحت کنترل در می‌آورد.

آستین گفت: اگر حالا به ناگاه پشت اوکراین را خالی کنیم، پوتین قوی‌تر شده و در تصاحب تمامیت ارضی اوکراین موفق خواهد شد. حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد.

