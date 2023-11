رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بسیاری از مدیران این نهاد در شهرهای مختلف از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند، افزود: همچنین هر کاری که در مراکز جهاد دانشگاهی انجام می‌شود تأکید شده که با هماهنگی یکی از دانشگاه‌ها باشد و این رمز پویا بودن این نهاد است.

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر پویایی این مجموعه، توضیح داد: روزانه حداقل پنج یا شش مورد کار جدید در این مجموعه انجام می‌شود و همین ایده‌ها یا محصولات یا روش‌های جدید باعث ماندگاری جهاد دانشگاهی شده است.

وی با تأکید بر اینکه جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی می‌تواند یاری‌گر دانشگاه علوم پزشکی باشد، افزود: ازجمله در عرصه درمان ناباروری به‌زودی فعالیت‌ها برقرار خواهد شد؛ مشکلی که وجود دارد این است که جهاد دانشگاهی یک‌نهاد عمومی غیردولتی بوده و تعرفه‌های آن ۶۰ درصد است که در این راستا نیازمند کمک مجموعه علوم پزشکی و مدیران استان هستیم.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه میزان باروری در استان ۱.۷ است، توضیح داد: این رقم برای استان جوان چهارمحال‌وبختیاری بسیار کم است و این نیاز به کمک و روشنگری دارد و مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی می‌تواند در این حوزه یاری‌گر باشد. همچنین جهاد دانشگاهی دارای یکی از بهترین مراکز کشور با عنوان پژوهشگاه معتمد در حوزه غربالگری سرطان‌های شایع بانوان است که می‌تواند کمک کند.

