آمار قربانیان جنگ غزه اعلام شد

وزارت بهداشت فلسطین بعد از ظهر امروز از افزایش شمار شهدای حملات ارتش اسراییل به نوار غزه از هفتم اکتبر (۱۸ مهرماه) تاکنون به هشت هزار و ۷۹۶ نفر خبر داد وگفت که سه هزار و ۶۴۸ نفر از آنها کودک و ۲ هزار و ۲۹۰ نفر زن هستند. برپایه این گزارش، شمار زخمی ها هم به ۲۲ هزار و ۲۱۹ نفر رسیده است.

همچنین دهها غیرنظامی فلسطینی در بمباران ظهر امروز یک منطقه مسکونی در ناحیه الفالوجا در اردوگاه جبالیا شهید و زخمی شدند. عملیات طوفان الاقصی درحالی وارد بیست و ششمین روز خود شده که خبرها از تشدید حملات وحشیانه اسراییل به مناطق مسکونی، درمانی و مدارس غزه حکایت و این منطقه از زمین، دریا و آسمان زیر بمباران سلاح‌های مرگبار رژیم آپارتاید تل‌آویو قرار دارد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی و متحدانش در اروپا از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان حمایت همه جانبه خود از اسراییل را به اوج خود رسانده‌اند.

