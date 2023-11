آقای شورای نگهبان باید برویم از اصولگراها کاندیدا قرض بگیریم!

۱۰ هزار موشک و بمب بر سر غزه ریخته‌ایمتهدید مدیران کل وزارت اطلاعات به استعفای دسته جمعی/پخش شبنامه از سوی بازجو‌های معزول اطلاعاتمارپیچ دشوار آتش‌بسآفت ‌‌خالص‌سازی مدیران

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حکومت ظالمانه‌ اسرائیل رو به نابودی استدبیر شورای نگهبان گفت: ۱۳ آبان نقطه آغازین شکست هیمنه آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های استکباری بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: خضریان: آقای منادی باید به شکل رسمی از مردم عذرخواهی کندآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشتار ساکنین اردوگاه جبالیا گواهی بر فرومایگی رژیم صهیونیستی استرئیس پژوهشکده شورای نگهبان «کشتار دسته‌جمعی ساکنین اردوگاه جبالیا توسط رژیم صهیونیستی» را گواه بر فرومایگی این رژیم دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: جنگنده‌های اف-۱۶ اهدایی هلند به اوکراین ظرف دو هفته به مرکز آموزشی رومانی می‌رسدگزارش صدای آمریکا از نشست دو روزه شورای اروپایی با محوریت غزه و اوکراین

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اساسنامه صندوق «عتف» اصلاح شد/اصلاح آیین‌نامه ارتقاء با توجه به مرجعیت علمی و حل مشکلات کشوردبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصلاح اساسنامه صندوق شورای «عتف» خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هشدار به مالکان خانه‌های قولنامه‌ای/ جزییات اقدامات ضروری اعلام شدبه گزارش شبکه شرق، موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕